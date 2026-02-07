Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, acılı anne ve babaya taziyelerini iletti. Bakan Tunç, olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma hakkında aileye bilgi vererek, yargı sürecinin takip edileceğini belirtti. Tunç, "Yargısal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin eksiksiz tecelli etmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Tunç, anne ve babaya başsağlığı dileklerini ileterek yürütülen adli sürece ilişkin bilgi verdi. Tunç, olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini vurguladı.

"SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Adalet Bakanı Tunç, aileye yaptığı ziyarette, soruşturmanın şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Yargısal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin eksiksiz tecelli etmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Atlas Çağlayan, 14 Ocak 2026'da İstanbul Güngören'de meydana gelen kavgada bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran ölümle ilgili olarak adli makamlarca geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

