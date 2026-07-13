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Prens Harry'ye beklenmedik darbe! Yanındakiler hemen espriyi patlattı

Prens Harry'ye beklenmedik darbe! Yanındakiler hemen espriyi patlattı
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İngiltere'de yardım festivaline katılan Prens Harry, keçi yogası seansı sırasında talihsiz bir kaza yaşadı; bir keçinin hassas bölgesine basmasıyla neye uğradığını şaşıran Prens, çevredekilerin "Kraliyet mücevherlerini koruyun!" esprileri eşliğinde zor anlar yaşadı.

Prens Harry, şehit çocukları için düzenlenen bir festivalde "keçi yogası" yaptı. 41 yaşındaki Harry, hayvanların üzerinde gezinmesi için yere uzandığı sırada bir keçinin kasık bölgesine basmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu durum üzerine çevredekiler "kraliyet mücevherlerini koruyun" diye espri yaparken, ellerini hemen hassas bölgesine siper eden Prens bu komik kazayı kahkahalarla geçiştirdi.

Mavi gömlek ve kumaş pantolonuyla üstünün kirlenmesini dert etmeyen Harry, kazanın ardından çocuklarla su balonu savaşı yaptı.

ZİYARETE GÜVENLİK ENGELİ

Uluslararası Gaziler Oyunları tanıtımı için Londra'ya gelen Prens'in, İngiltere hükümeti resmi koruma talebini reddettiği için güvenlik gerekçesiyle eşi Meghan Markle ve çocuklarını getirmeyip tek başına seyahat ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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