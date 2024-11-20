İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı, Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Yasa dışı bahis soruşturmasının neden başlatıldığı merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın soruşturma ile ilgili ne söylediği araştırılıyor. Peki, Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Detaylar haberimizde...

ACUN ILICALI HAKKINDA YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI MI BAŞLATILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis reklamı yapılması ve teşvik iddiasıyla Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPTI

Yasa dışı bahis soruşturması hakkında sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, 'Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye'de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu'na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.' ifadelerini kullandı.