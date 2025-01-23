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Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 konusu, özeti ve Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 konusu nedir, Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 oyuncuları kimler ve Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Katniss Everdeen, Panem halkıyla tam donanımlı hazırlandıkları savaş içerisindeyken Başkan Snow ile karşı karşıya gelir. Panem halkının özgürlük mücadelesini kazanmasına yardımcı olmak için Katniss'ın yakın arkadaşları Gale, Finnick, Peeta ve bir grup hayatlarını tehlikeye atarak 13. Bölge'den ayrılırlar. Atıldıkları bu tehlikeli görevin amacı Başkan Snow'a suikast düzenlemektir. Başkan Snow'un aklındaki tek şey Katniss'i yok etmekten başka bir şey değildir. Düşmanlar, tehlikeli tuzaklar ve hayatındaki tercihler, bu mücadelede hiçbir zaman olmadığı kadar zorlu olacaktır. Bu zamana kadar hayatta kalma savaşı veren Katniss, artık geleceğe yön verebileceğini fark eder.


AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jennifer Lawrence - Katniss Everdeen

Natalie Dormer - Cressida

Gwendoline Christie - Commander Lyme

Elizabeth Banks - Effie Trinket

Jena Malone - Johanna Mason

Josh Hutcherson - Peeta Mellark

Liam Hemsworth - Gale Hawthorne

Sam Claflin - Finnick Odair

Donald Sutherland - President Snow

Julianne Moore - President Alma Coin

Woody Harrelson - Haymitch Abernathy

Philip Seymour Hoffman - Plutarch Heavensbee

Stanley Tucci - Caesar Flickerman

Elden Henson - Pollux

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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