AÇIKÖĞRETİM (AÖF) SINAV TARİHLERİ: (2025 - 2026) Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Güncelleme:
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 akademik yılı sınav takvimi belli oldu. Güz ve bahar dönemlerine ait ara sınavlar ile dönem sonu sınavlarının tarihleri, öğrencilerin hazırlıklarını planlayabilmesi için resmi olarak duyuruldu. Peki, (2025 - 2026) Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri açıklandı. Güz ve bahar dönemlerine ait ara sınavlar ile dönem sonu sınavlarının tarihleri, AÖF öğrencilerinin sınav hazırlıklarını kolaylaştırmak için resmi takvimde yer aldı. Açıköğretim sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek, ders çalışmanızı planlamanızda önemli rol oynuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi, güz ve bahar dönemlerine göre planlanmıştır. 2025-2026 eğitim yılı için güz dönemi ara sınavı 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde, güz dönemi dönem sonu sınavı ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacaktır.

Bahar dönemi sınavları ise 4-5 Nisan (ara sınav) ve 9-10 Mayıs 2026 (dönem sonu sınavı) tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıca yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde planlanmıştır. Bu tarihler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre belirlenmiş olup, sınavlar genellikle belirtilen tarihlerde yapılır ancak olağanüstü durumlar veya resmi düzenlemeler nedeniyle değişiklik olabilir.

GÜZ DÖNEMİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

2025-2026 akademik yılı güz dönemi, 6 Ekim 2025 tarihinde başlamış olup 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Bu dönem içinde öğrenciler ders kayıtlarını yapar, derslerini takip eder ve belirtilen sınavlara katılırlar. Güz dönemi bitiş tarihi, dönem sonu sınavlarının tamamlanması ile ilişkilidir ve akademik takvimde resmi olarak belirtilmiştir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Güz dönemi ara sınavı, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecektir. Ara sınavlar, dönem içinde öğrencilerin derslerdeki ilerlemesini ölçmek amacıyla yapılır ve dönem sonu sınavlarına hazırlık niteliği taşır. Öğrencilerin sınav tarihlerine ve sınav merkezlerine zamanında ulaşmaları, sınav sürecinde yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçmek için önemlidir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Güz dönemi dönem sonu sınavları, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacaktır. Bu sınavlar, öğrencilerin dönem boyunca aldıkları derslerdeki başarılarını gösterir ve akademik yılın o yarısının resmi kapanış sınavlarıdır. Dönem sonu sınavları, notların hesaplanmasında ve akademik ilerlemede önemli bir rol oynar.

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Evet, bahar dönemi sınav tarihleri açıklanmıştır. Ara sınavlar 4-5 Nisan 2026, dönem sonu sınavları ise 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Bahar dönemi sınavları, öğrencilerin akademik takvimde yer alan ikinci ana sınav periyodudur. Bu tarihler öğrenciler tarafından takip edilmeli ve sınavlara hazırlık süreçleri buna göre planlanmalıdır.

SINAV MERKEZİ NASIL SEÇİLİR?

Sınav merkezi tercihleri, öğrencilerin sınavlarını hangi şehir ve hangi merkezde yapacaklarını belirlediği önemli bir adımdır. Bu tercihler, Anadolu Üniversitesi'nin e-kayıt sistemi üzerinden yapılır. Akademik takvimde belirtilen son tercih tarihine kadar sınav merkezi seçimleri tamamlanmalıdır.

Sınav merkezleri genellikle öğrencilerin ikamet ettikleri bölgelere yakın yerlerden seçilir, böylece ulaşım kolaylığı sağlanır. Tercihlerle ilgili detaylı bilgi ve rehberlik için Anadolu Üniversitesi'nin resmi duyuruları ve akademik takvim takip edilmelidir.

