Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında açık lise sonuçları sorgulatılıyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AÇIK LİSE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 24 Ocak'ta adayların erişimine açılacaktır.

AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇ SORGULAMA!

Adaylar sınav sonuçlarına ulaşmak için Öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle aşağıdaki web adreslerinden giriş yapabilirler:

Açık Öğretim Liseleri için : https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Açık Öğretim Ortaokulu için : https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx