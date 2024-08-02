Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun hayatı ve biyografisi! Açelya Akkoyun kaç yaşında, nereli?

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AÇELYA AKKOYUN KİMDİR?

Doğum: 31 Aralık 1972 (51 yaşında), Adana, Türkiye

Açelya Akkoyun (d. 31 Aralık 1972, Adana), Türk oyuncu.

31 Aralık 1972 tarihinde Adana'da doğdu. Fenerbahçe Lisesini ve MSGÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Konservatuvar yıllarında girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, altı yıl çeşitli oyunlarda rol aldı. Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin, sanatçının oynadığı bazı oyunlardır.

Erler Film yapımı Böyle Mi Olacaktı dizisinde dört yıl boyunca canlandırdığı ''Ayşe Akman'' karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştır.