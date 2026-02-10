Haberler

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Güncelleme:
Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy çevresine inen kurt-köpek melezi olduğu değerlendirilen iki hayvandan biri çoban köpeklerinin saldırısı sonucu telef olurken, diğeri yaralı halde bölgeden uzaklaştı.

  • Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kandildağı köyünde, kurt-köpek melezi olduğu değerlendirilen iki hayvan yerleşim alanı çevresinde görüldü.
  • Köydeki çoban köpeklerinin saldırısı sonucu melez hayvanlardan biri parçalanarak öldü, diğeri yaralı şekilde bölgeden uzaklaştı.
  • Olay köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde bazı köylülerin hayvanlara müdahale etmek yerine çeşitli sesler çıkararak köpekleri daha da saldırganlaştırdığı görüldü.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kandildağı köyünde, kurt-köpek melezi olduğu değerlendirilen iki hayvan yerleşim alanı çevresinde görüldü. Yiyecek arayışı içinde köy yakınlarına kadar gelen hayvanlar, köylülerde tedirginliğe neden oldu.

ÇOBAN KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Köyde bulunan çoban köpeklerinin saldırdığı melez hayvanlardan biri, çıkan arbede sırasında parçalanarak telef edildi. Diğer hayvanın ise saldırıdan yaralı şekilde kurtularak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Aç kaldığı için köye inen kurt-köpek melezi hayvanın acı sonu

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı köylülerin hayvanlara müdahale etmek yerine çeşitli sesler çıkararak köpekleri daha da saldırganlaştırdığı görüldü.

