Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne?

Abdüllatif Şener'in oğlu kim? Eski AK Parti'li siyasetçi Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Şamil Şener kimdir? Şamil Şener kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

ABDÜLLATİF ŞENER'İN OĞLU TUTUKLANDI MI?

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Beştepe'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden geçerken aracının camını açarak hakaret ettiği öne sürülen Şener, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile daha önce başka bir trajik olayla gündeme gelmişti. Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da Ankara Çankaya'daki Güvenevler Mahallesi'nde anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüştü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, polis tarafından gözaltına alınmış ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.