Abdullah Zeydan ve Van Belediye Başkanı'na verilen hapis cezaları, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Özellikle Abdullah Zeydan kaç yıl ceza aldı? ve Van Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? soruları, son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Abdullah Zeydan kaç yıl ceza aldı? Van Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı, suçu ne? Detaylar haberimizde...

NE OLMUŞTU?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çarptırıldığı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edilmişti.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zeydan ve avukatı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

ABDULLAH ZEYDAN KAÇ YIL CEZA ALDI?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davadan 3 yıl 9 ay ceza verildi.