Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi?

İsmailağa Cemaati'nin önderi Mahmud Ustaosmanoğlu'nun oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu öldü. Peki, Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? Mahmut Hocaefendi'nin oğlu Abdullah Ustaosmanoğluhasta mıydı, hastalığı neydi?

ABDULLAH USTAOSMANOĞLU ÖLDÜ MÜ?

İsmailağa Cemaati yaptığı basın açıklaması ile Abdullah Ustaosmanoğlu'nun ölümünü duyurdu.

Cemaatin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin cenazesinin yarın (18 Ekim) cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı belirtilerek merhuma rahmet; cemaate ve tüm yakınlarına sabır ve hayırlı bir ömür niyazında bulunuldu.

ABDULLAH USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Abdullah Ustaosmanoğlu 1936 tarihinde Trabzon'un Of ilçesi Tavşanlı Köyü'nde doğmuştur. İlk eğitimini Tavşanlı Köyü Camii'sinde almış sonra amcasının oğlu olan İsmailağa Camii emekli İmam ve Hatibi Mahmut Ustaosmanoğlu ve Hafız İsmail Özer'in eğitimleri ile hafızlık eğitimi almaya başlamıştır.

1957 yılında Küçükköy Merkez Camii'nde fahri İmam-Hatip olarak göreve başlamıştır. 1963 yılı başlarında iseBayrampaşa Yeşil Camii'nde fahri olarak İmam-Hatiplik görevine başlayan Abdullah Ustaosmanoğlu 1965 yılında Yeşil Camii'ne kadrolu İmam-Hatip olarak atanmıştır.