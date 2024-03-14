Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli?
Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Bozdoğan Belediye Başkan adayı olan Abdullah Torun hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Abdullah Torun'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ÖMER KASIM KÖMÜRCÜOĞLU KİMDİR?
Abdullah Torun, Yeniden Refah Partisi Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır aynı zamanda üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.