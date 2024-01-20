Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Abdullah Özdemir'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ise "Deprem ve Yapılar" alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Özdemir, çok sevdiği siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.? Özdemir, bu 7 yıllık süreçte partili arkadaşlarıyla birlikte ilçesine büyük hizmetlerde bulundu.En genç belediye başkanlarından biri olan Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Toplumun her kesimi tarafından sevilen bir belediye başkanı olan Özdemir, hâlen Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, 1993 yılından beri İstanbul'da yaşıyor.