UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA kulüpler sıralamasında değişiklikler yaşandı. Türk takımlarının listedeki yerleri de belli oldu.

FENERBAHÇE 1 BASAMAK YÜKSELDİ

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, aldığı sonucun ardından UEFA kulüpler sıralamasında 28. basamaktan 27. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin puanı 59.750 oldu.

GALATASARAY 46. SIRADA

Galatasaray ise 44.500 puanla 46. sırada yer aldı. Diğer Türk takımlarından Başakşehir 21.000 puanla 94., Beşiktaş 14.500 puanla 124., Samsunspor 11.125 puanla 157. ve Trabzonspor 11.000 puanla 158. sırada bulunuyor.

ZİRVENİN SAHİBİ BAYERN MÜNİH

UEFA kulüpler sıralamasının zirvesinde 129.500 puanla Bayern Münih yer aldı. Alman devini 127.000 puanla Arsenal ve 122.500 puanla Real Madrid takip etti.

İlk 10 şöyle oluştu: