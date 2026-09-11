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UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada

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Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın tamamlanmasının ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 28. sıradan 27. sıraya yükselirken, Galatasaray 46. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise Bayern Münih bulunuyor.

  • Fenerbahçe, UEFA kulüpler sıralamasında 28. basamaktan 27. sıraya yükselerek 59.750 puana ulaştı.
  • Galatasaray 44.500 puanla 46. sırada, Başakşehir 21.000 puanla 94., Beşiktaş 14.500 puanla 124., Samsunspor 11.125 puanla 157. ve Trabzonspor 11.000 puanla 158. sırada yer alıyor.
  • UEFA kulüpler sıralamasının zirvesinde 129.500 puanla Bayern Münih bulunurken, onu 127.000 puanla Arsenal ve 122.500 puanla Real Madrid takip ediyor.

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA kulüpler sıralamasında değişiklikler yaşandı. Türk takımlarının listedeki yerleri de belli oldu.

FENERBAHÇE 1 BASAMAK YÜKSELDİ

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, aldığı sonucun ardından UEFA kulüpler sıralamasında 28. basamaktan 27. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin puanı 59.750 oldu.

GALATASARAY 46. SIRADA

Galatasaray ise 44.500 puanla 46. sırada yer aldı. Diğer Türk takımlarından Başakşehir 21.000 puanla 94., Beşiktaş 14.500 puanla 124., Samsunspor 11.125 puanla 157. ve Trabzonspor 11.000 puanla 158. sırada bulunuyor.

ZİRVENİN SAHİBİ BAYERN MÜNİH

UEFA kulüpler sıralamasının zirvesinde 129.500 puanla Bayern Münih yer aldı. Alman devini 127.000 puanla Arsenal ve 122.500 puanla Real Madrid takip etti.

İlk 10 şöyle oluştu:

  • Bayern Münih: 129.500
  • Arsenal: 127.000
  • Real Madrid: 122.500
  • PSG: 121.000
  • Inter: 115.000
  • Manchester City: 106.500
  • Barcelona: 106.250
  • Liverpool: 105.000
  • Borussia Dortmund: 98.750
  • Bayer Leverkusen: 94.000
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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