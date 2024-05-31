Abdullah Gül siyasete geri mi dönecek? Üç parti birleşecek mi, hangi partiler birleşecek? Üç parti birleşecek iddiaları doğru mu?

Abdullah Gül siyasete geri mi dönecek? Merak ediliyor. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan ve kameralardan uzak yaşayan Türkiye'nin 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aktif siyasete döneceği öne sürüldü. Peki, Abdullah Gül siyasete geri mi dönecek? Üç parti birleşecek mi, hangi partiler birleşecek? Üç parti birleşecek iddiaları doğru mu?

ABDULLAH GÜL SİYASETE GERİ Mİ DÖNECEK?

Abdullah Gül'ün 3 partiyi tek çatı altında birleştireceğini ifade eden Yarkadaş, "11. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Kurucusu Abdullah Gül'ün yakın çevresi 'yeni bir parti' için düğmeye basınca, 75 koruması olduğu ve devletin 17 aracını kullandığı haberi patladı. Gül'ün yakın çevresi, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin tek çatı altında birleşmesi ve partinin başına da Gül'ün geçmesi için kulis yapıyor. Gül ve çevresi Erdoğan sonrası için pozisyon alıyor. Gül'ün de yeni parti ve siyasete sıcak baktığı konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.

Genel seçimlerde CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10 milletvekili kazanarak TBMM'de grup oluşturmaya hak kazanmıştı. Ancak yerel seçimlerde ise 3 parti de hüsrana uğramıştı. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, Türkiye'nin hiçbir noktasında belediye seçimini kazanamadı. Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi bir ilçe kazanırken Saadet Partisi 1 ilçe ve 1 beldede ipi göğüsleyebildi.