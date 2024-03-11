Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli?
Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı olan Abdullah Göllü birçok kişi tarafından araştırılıyor. Abdullah Göllü'nün yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu merak ediliyor.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Kalecik Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
ABDULLAH GÖLLÜ KİMDİR?
Abdullah Göllü, Zafer Partisi'nin Kalecik Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.