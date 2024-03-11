Üye Girişi
Haberler

Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı olan Abdullah Göllü birçok kişi tarafından araştırılıyor. Abdullah Göllü'nün yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu merak ediliyor.

Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Kalecik Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Abdullah Göllü kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kalecik Belediye Başkan adayı Abdullah Göllü kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ABDULLAH GÖLLÜ KİMDİR?

Abdullah Göllü, Zafer Partisi'nin Kalecik Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ayşegül Sevinmiş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Ayşegül Sevinmiş kaç yaşında, nereli? Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli? Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli? Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli? Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli? Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli? İbrahim Biçer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Biçer kaç yaşında, nereli? Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli? Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli? Melih Güner kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Melih Güner kaç yaşında, nereli? Adem Öztürk kimdir? Zafer Partisi Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk kaç yaşında, nereli? Bayram Baş kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Bayram Baş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title