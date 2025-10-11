Abdullah Alp Üstün kimdir? Don Vito lakaplı Abdullah Alp Üstün kaç yaşında, nereli?

Organize suç dünyasında adı sıkça geçen Abdullah Alp Üstün, Türk kamuoyunda "Don Vito" lakabıyla tanınıyor. Uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve organize suç örgütü liderliği gibi ciddi suçlamalarla gündeme gelen Üstün, uluslararası güvenlik birimlerinin radarına girmiş ve kırmızı bültenle arananlar listesine dahil edilmişti. Peki, bu karanlık dosyanın baş aktörü olan Abdullah Alp Üstün kimdir, kaç yaşında nereli? Hangi suçlarla anıldı? Abdullah Alp Üstün yakalandı mı? Detaylar haberimizde…

DON VİTO LAKAPLI ABDULLAH ALP ÜSTÜN KİMDİR?

Abdullah Alp Üstün, 1979 yılında dünyaya geldi. Türkiye kamuoyunda, özellikle 2020'li yıllarda adını sıkça duyuran Üstün, sadece suç dünyasında değil, aynı zamanda iş dünyasında da iz bırakmış bir isimdi. Tekstil, parfümeri ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Üstün'ün, bu ticari girişimlerini yasa dışı yollarla elde ettiği gelirleri aklamak için kullandığı iddialar arasında yer aldı.

Uluslararası güvenlik otoritelerine göre Üstün, "Chrooke" adlı organize suç örgütünün liderliğini yürütüyordu. Bu örgüt, Avrupa ve Orta Doğu merkezli kara para aklama ve uyuşturucu dağıtım ağıyla ilişkilendiriliyor. Yıllar boyunca hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok ülkede güvenlik güçleri tarafından aranan Abdullah Alp Üstün'ün ismi, Interpol tarafından yayımlanan kırmızı bültenle de dünya çapında duyuruldu.

ABDULLAH ALP ÜSTÜN KAÇ YAŞINDA?

Abdullah Alp Üstün, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşında. 1979 doğumlu olan Üstün, özellikle son yıllarda kamuoyunun dikkatini çeken suç organizasyonlarının merkezinde yer almasıyla gündeme geldi. "Don Vito" lakabını almasının nedeni ise sadece suça karışması değil; aynı zamanda suç organizasyonlarını yönetme biçiminin, ünlü "The Godfather" filmindeki Don Vito Corleone karakterine benzetilmesidir.

Suç örgütü içindeki otoriter yapısı, bağlılık kültürü ve stratejik planlama becerileri nedeniyle bu lakapla anılmaya başlandı. Üstün'ün bu kimliği, medyada mafyavari bir figür olarak tasvir edilmesine neden oldu.

ABDULLAH ALP ÜSTÜN NERELİ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Abdullah Alp Üstün, Kastamonu doğumludur. Karadeniz'in bu sessiz şehri, Üstün'ün suç kariyerine başlangıç noktası olmasa da onun kökenlerini ve kişisel geçmişini anlamak açısından önemli bir detay olarak görülüyor. Kastamonulu olması, bölgedeki bazı sosyal ve ticari bağlarının da temelini oluşturmuş olabilir.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren Üstün, özellikle İstanbul ve yurtdışı bağlantılarıyla öne çıkmış, suç organizasyonunu hem yerel hem de küresel ölçekte yönlendirmiştir.

ABDULLAH ALP ÜSTÜN YAKALANDI MI?

Evet, Abdullah Alp Üstün uzun süredir firari olarak arandıktan sonra yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Üstün'ün, suç örgütü üyesi Hasan Lala ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen ortak operasyon sonucunda ele geçirildiğini duyurdu.

Bu operasyon, Türkiye'nin uluslararası alandaki iş birliği kapasitesini ve organize suçlara karşı yürütülen mücadeledeki kararlılığını ortaya koydu. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Dairesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Üstün yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edildi ve burada yargı süreci başlatıldı. Suçlamalar arasında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, suç örgütü kurmak ve yönetmek gibi ciddi maddeler yer alıyor.