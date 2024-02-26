Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Van Belediye Başkan adayı ise Abdulahat Arvas oldu. Vatandaşlar, Abdulahat Arvas'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Abdulahat Arvas kimdir? AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas kaç yaşında, nereli?

ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?