Abdulahat Arvas kimdir? AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas kaç yaşında, nereli?
Abdulahat Arvas kimdir? AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas kaç yaşında, nereli? AK Parti Van Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas hakkında merak edilenler. Abdulahat Arvas'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündemde. AK Parti'nin Van Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Abdulahat Arvas'ın biyografisi ve politik geçmişi hakkında detaylar haberimizde...
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Van Belediye Başkan adayı ise Abdulahat Arvas oldu. Vatandaşlar, Abdulahat Arvas'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Abdulahat Arvas kimdir? AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas kaç yaşında, nereli?
ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?
- 1969 yılında Van'da doğmuştur.
- Van İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. MÜSİAD Van Şube Başkanlığı ve VATSO Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Arapça ve Farsça bilen Arvas, evlidir.
- 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.