ABD’nin İsrail Büyükelçisi'nden Körfez ülkelerine rest: Tarafınızı seçin

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Körfez ülkelerine “Tarafınızı seçin” çağrısı yaparak İran ile İsrail arasında tercih yapmaları gerektiğini söyledi. Huckabee, İsrail’in savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne Demir Kubbe hava savunma sistemi desteği verdiğini açıkladı. İran’ın ise Körfez ülkelerini füze ve İHA’larla hedef aldığını savundu.

Tel Aviv’de düzenlenen bir konferansta konuşan Huckabee, Körfez ülkelerinin artık bir tercih yapmak zorunda olduğunu belirterek, “Hangi tarafı seçeceksiniz? İran’ın mı yoksa İsrail’in mi size saldırma ihtimali daha yüksek?” dedi.

“İSRAİL SİZE YARDIM ETTİ”

Huckabee, İsrail’in Körfez ülkeleri için tehdit olmadığını öne sürerek, “İsrail sizin doğal düşmanınız değil. Topraklarınızı ele geçirmeye çalışmıyor. Sivil bölgelerinize füze göndermiyor. Bunu yapan İran” ifadelerini kullandı. ABD’li büyükelçi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni örnek göstererek, İsrail’in savaş sırasında ülkeye destek verdiğini söyledi.

“İSRAİL DEMİR KUBBE GÖNDERDİ”

Huckabee, “İsrail, BAE’ye Demir Kubbe bataryaları ve bunları kullanacak personel gönderdi” açıklamasında bulundu. CNN daha önce, İran ile savaş sırasında İsrail’in gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ne Demir Kubbe hava savunma sistemi ve onlarca asker konuşlandırdığını öne sürmüştü.

İran’ın savaş sırasında Körfez’deki altı ülkeyi füze ve İHA’larla hedef aldığı, en ağır saldırılardan birinin ise BAE’ye yönelik olduğu belirtildi.

