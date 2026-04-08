ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu

ABD medyası tarafından hazırlanan animasyonla, İran’da düşürülen F-15E uçağının pilotuna yönelik kurtarma operasyonunun teknik detayları kamuoyuna yansıdı. Operasyon görüntülerine rağmen, pilotun akıbetine dair Washington ve Tahran’dan çelişkili açıklamalar geliyor.

  • ABD medyası, İran'da düşürülen F-15 uçağının pilotu için başlatılan kurtarma operasyonunun animasyon versiyonunu hazırladı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtardıklarını duyurdu.
  • İran Silahlı Kuvvetleri'nden Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin pilotu kurtarma girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.

ABD’ye ait F-15 Eagle savaş uçağının İran’da düşürülmesinin ardından Washington tarafından başlatılan kurtarma operasyonu, hazırlanan animasyonla detaylandırıldı.

ABD medyası tarafından hazırlanan görüntülerde, uçağın düşüş süreci ve pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı anlar dikkat çekti. Animasyonda, paraşütle yere inen pilotun konumunun kısa sürede tespit edildiği ve bölgeye hızla kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği görülüyor.

Animasyondaki kurtarma operasyonunda, ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı arama-kurtarma timleri görev aldı. HH-60 Pave Hawk tipi helikopterlerle bölgeye ulaşan ekiplerin, pilotu güvenli şekilde alarak tahliye ettiği öne sürüldü.

Ancak gerçeğin söz konusu animasyondaki gibi olup olmadığı belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklamasında bulunmuştu.

