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ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
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ABD uçak kazasında son durum nedir? ABD uçak kazası nerede ve nasıl oldu?

ABD uçak kazasında son durum nedir? ABD uçak kazası nerede ve nasıl oldu?
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ABD'de meydana gelen uçak kazasıyla ilgili son durum merak edilirken, ABD uçak kazası nerede oldu ve nasıl oldu soruları gündeme geliyor. ABD'de iniş yapmak üzere olan bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu yaşanan kazanın etkileri devam ederken, Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, ABD uçak kazasında son durum nedir?

ABD uçak kazası nerede ve nasıl oldu? ABD'deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunan yolcu uçağı, askeri bir helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Kazanın ardından can kaybı ve hasara ilişkin detaylar netleşmeye başladı. ABD uçak kazasında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

ABD UÇAK KAZASINDA SON DURUM NEDİR?

Kazanın ardından CNN'in elde ettiği hava trafik kontrolörü ses kaydında, hava trafik kontrol operatörlerinin helikoptere ticari uçuşun görüş alanında olup olmadığını sorduğu ortaya çıktı.

Hava trafik kontrolörü helikoptere "PAT 2-5, CRJ görüş alanınızda mı?" dedikten kısa bir süre sonra "PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçin." dedi. Bu sözlerin ardından çarpışma gerçekleşti.

Kule daha sonra yaşananları diğer bir pilota bildirdi. Kontrolörün "Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 33'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek isterseniz, belirsiz bir süre operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapmak istediğinizi bana bildirin" dediği kayda geçti.

ABD uçak kazasında son durum nedir? ABD uçak kazası nerede ve nasıl oldu?

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

Ülkeyi sarsan kazanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

"SABOTAJ MI YAPILDI?"

Trump'ın açıklamalarının ardından ABD ve dünya kamuoyunda kazayla ilgili "Sabotaj mı yapıldı?" sorusu sorulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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