Haberler

ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?

ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun? Haber Videosunu İzle
ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikalı muhabir Patrick Howley, Başkan Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Senatör Lindsey Graham'a sorduğu soruyla ülke gündemine bomba gibi düştü. Howley önünden geçen Graham'a "Hey Lindsey, neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun, o zaman insanlar seni şantajlamayı bırakır" diye seslendi.

  • Siyasi muhabir Patrick Howley, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a 'Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?' diye sordu.
  • Senatör Lindsey Graham, kişisel yaşamı ve cinsel yönelimiyle ilgili spekülasyonları defalarca reddetti.
  • 2025'te bir yasal depozisyon sırasında, başka bir siyasi figürün Graham'ın eşcinsel olduğunu kamuoyunun bildiğini iddia ettiği ifadeler sosyal medyada yayıldı.

Siyasi muhabir Patrick Howley, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a yönelik eleştirilerinde dikkat çeken bir ifadeye yer vererek gündemi sarstı.

"NEDEN EŞCİNSEL OLDUĞUNU İTİRAF ETMİYORSUN?"

Howley'nin Graham'a yönelik, "Hey Lindsey, neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun, o zaman insanlar seni şantajlamayı bırakır" şeklindeki yorumu, uzun süredir kamuoyunda süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Howley, siyasi analizler ve kamu politikaları üzerine köşe yazılarıyla bilinen bir gazeteci olmakla birlikte, geçmişte de tartışmalı söylemleriyle gündeme gelmişti. Eleştirisi, yalnızca politik tercihler üzerine değil, bir kamu görevlisinin kişisel yaşamı üzerinden yapılan yorumları de içeriyor.

GRAHAM UZUN SÜREDİR SPEKÜLASYONLARIN HEDEFİNDE

Senatör Lindsey Graham, uzun yıllardır kamuoyunda kişisel yaşamı ve cinsel yönelimiyle ilgili spekülasyonların hedefi oldu; Graham bu iddiaları defalarca reddetti. 2025'te bir yasal depozisyon sırasında başka bir siyasi figürün Graham'ın eşcinsel olduğunu kamuoyunun bildiğini iddia ettiği ifadeler sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Emlak
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız

3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında