ABD deprem mi oldu? Hawaii deprem şiddeti kaç 10 Şubat Cumartesi!
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Büyük Ada'nın Pahala yerleşim biriminin 2 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi. Peki, ABD deprem mi oldu? Hawaii deprem şiddeti kaç 10 Şubat Cumartesi!
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada'da 5,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 36,8 kilometre altında gerçekleşti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle "tsunami" beklenmediğini duyurdu. ABD deprem mi oldu? Hawaii deprem şiddeti kaç?
ABD (Hawaii) DEPREM Mİ OLDU?
Depremin yerin 36,8 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle "tsunami" beklenmediğini kaydetti. Deprem, merkezin yaklaşık 322 kilometre kuzeyindeki Oahu Adası'ndaki Honolulu'dan hissedildi.