ABD'de yüzlerce Noel Baba aynı anda koştu

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Asbury Park, yılın en neşeli etkinliklerinden biri olan 'Asbury Park Santa Run'a ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, yüzlerce kişi Noel Baba ve Noel Anne kostümüyle sokaklara döküldü. Katılımcılar soğuk havaya rağmen büyük ilgi gören etkinlikte hem eğlendi hem de yardım kampanyasına katkıda bulundu. Organizatörler, bu yılki etkinliğin, şimdiye kadarki en yüksek katılıma ulaştığını açıkladı.

  • ABD'nin New Jersey eyaletindeki Asbury Park'ta 'Asbury Park Santa Run' adlı 5 km'lik Noel Baba kostümlü koşu-yürüyüş etkinliği düzenlendi.
  • Etkinlikte binlerce kişi Noel Baba ve Noel Anne kostümüyle katıldı ve organizatörler şimdiye kadarki en yüksek katılıma ulaşıldığını açıkladı.
  • Etkinlikten elde edilen gelir yerel yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Asbury Park, bu yıl da yılın en neşeli etkinliklerinden biri olan "Asbury Park Santa Run"a ev sahipliği yaptı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 5 km'lik koşu-yürüyüş etkinliğinde, binlerce kişi Noel Baba ve Noel Anne kostümüyle sokaklara döküldü. Katılımcılar soğuk havaya rağmen büyük ilgi gören etkinlikte hem eğlendi hem de yardım kampanyasına katkıda bulundu.

YÜZLERCE NOEL BABA VE NOEL ANNE KOŞTU

Eğlenceli atmosferiyle bilinen etkinlikte, katılımcılar uzun parkuru koşarak, yürüyerek veya dans ederek tamamladı. Kimi sakalını rüzgâra bırakarak tempolu bir şekilde ilerlerken, kimi ise süslemelerle renklendirdiği kostümüyle ilgi odağı oldu.

EN YÜKSEK KATILIMA ULAŞILDI

Organizatörler, hem yılbaşı ruhunu canlandırmak hem de sosyal yardım projelerine dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen koşunun bu kez şimdiye kadarki en yüksek katılıma ulaştığını açıkladı. Etkinlikten elde edilen gelir ise yerel yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Sokakları dolduran kırmızı kalabalık, izleyicilerin de yüzünü güldürdü. Çocuklar Noel Babalarla fotoğraf çektirmek için yarışırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral hâle geldi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
