Dünya Sağlık Örgütü, kuş gribi vakalarında ölümcül sonuçların arttığına dair uyarıda bulundu. Bu durum, yeni bir salgın tehlikesinin habercisi olabilir. Peki, A H5N2 virüsü nedir? A H5N2 virüsü belirtileri neler?

A(H5N2) VİRÜSÜ NEDİR?

H5N2 virüsü, influenza A virüslerinin bir alt tipi olup, genellikle kuşlar arasında yaygın olarak görülür. Bu virüs, özellikle yaban kuşları ve kümes hayvanları arasında hızla yayılarak büyük salgınlara yol açabilir.

A(H5N2) BELİRTİLERİ NELER?

Yüksek ateş

Nefes darlığı

Öksürük

Boğaz ağrısı

Kas ağrıları

İshal ve mide bulantısı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NEDEN UYARDI?

A(H5N2) varyantı, daha önce ağırlıklı olarak kuşlar arasında görülmüş ve nadiren insanlara bulaşmıştı. Bu ölüm vakası, virüsün insanlar üzerindeki potansiyel etkilerine dair endişeleri artırdı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Hazır olun yeni pandemi geliyor ve bu sadece an meselesi" ifadelerini kullanarak riske dikkat çekti.