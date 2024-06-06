A H5N2 virüsü nedir? A H5N2 virüsü belirtileri neler?
Dünya Sağlık Örgütü, yeni bir virüs uyarısında bulundu. A H5N2 virüsü belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, solunum zorluğu ve ölüm oranlarında artış bulunuyor. İnsanlarda bu virüsün belirtileri genellikle grip benzeri semptomlar olup, bazı durumlarda ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.
Dünya Sağlık Örgütü, kuş gribi vakalarında ölümcül sonuçların arttığına dair uyarıda bulundu. Bu durum, yeni bir salgın tehlikesinin habercisi olabilir. Peki, A H5N2 virüsü nedir? A H5N2 virüsü belirtileri neler?
A(H5N2) VİRÜSÜ NEDİR?
H5N2 virüsü, influenza A virüslerinin bir alt tipi olup, genellikle kuşlar arasında yaygın olarak görülür. Bu virüs, özellikle yaban kuşları ve kümes hayvanları arasında hızla yayılarak büyük salgınlara yol açabilir.
A(H5N2) BELİRTİLERİ NELER?
Yüksek ateş
Nefes darlığı
Öksürük
Boğaz ağrısı
Kas ağrıları
İshal ve mide bulantısı
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NEDEN UYARDI?
A(H5N2) varyantı, daha önce ağırlıklı olarak kuşlar arasında görülmüş ve nadiren insanlara bulaşmıştı. Bu ölüm vakası, virüsün insanlar üzerindeki potansiyel etkilerine dair endişeleri artırdı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Hazır olun yeni pandemi geliyor ve bu sadece an meselesi" ifadelerini kullanarak riske dikkat çekti.