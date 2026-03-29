Haberler

9 yıllık firari yakalandı: 22 yıl hapis cezası bulunan şüpheli saklandığı yerde ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla, hakkında 22 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan Y.T. yakalandı. Şahsın yakalanmamak için farklı kimlikler kullandığı ve sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan bir firarinin izini titiz bir çalışmayla sürdü. JASAT ekiplerinin planlı takibi sonucu Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonla, hakkında 22 yıl 33 ay 585 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. yakalanarak adalete teslim edildi. Yıllarca izini kaybettirmeyi başaran şüphelinin, farklı yöntemlerle saklanmaya çalıştığı ancak güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmasıyla yakayı ele verdiği öğrenildi.

9 YIL BOYUNCA İZİNİ KAYBETTİRDİ, SAHTE KİMLİKLERLE YAŞADI

Yapılan incelemelerde Y.T.'nin parada sahtecilik, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, sahte banka kartı kullanımı ve hükümlü kaçması gibi birçok suçtan arandığı tespit edildi. Şüphelinin toplamda çok sayıda dosyadan yargılandığı ve kesinleşmiş ağır bir hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Yakalanmamak için uzun yıllar izini kaybettiren şahsın, sık sık kiralık ev değiştirdiği, toplu taşıma kullandığı ve kimlik taşımadığı ortaya çıktı. Ayrıca hakkında kayıp müracaatı bulunduğu, gerçek kimliği dışında dört farklı sahte isim kullandığı ve inşaatlarda sigortasız şekilde çalıştığı da tespit edildi. Tüm bu yöntemlerle dikkat çekmemeye çalıştığı öğrenildi.

JASAT'IN PLANLI TAKİBİ SONUCU YAKALANDI

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, yürüttükleri kapsamlı takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda şüphelinin izini Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde buldu. Düzenlenen operasyonla yakalanan Y.T., gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıs, hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası doğrultusunda tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, benzer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

