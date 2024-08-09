9 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..

Müslümanlar için kıymetli bir gün olan Cuma, sevdiklerimize anlamlı ve güzel mesajlar gönderme zamanıdır. Yazılı, resimli ve ayetli Cuma mesajları ile sevdiklerinize güzel dileklerde bulunabilirsiniz. Hz. Peygamber'in Cuma günü hakkındaki sözleri ve ayetli Cuma mesajları haberimizde yer alıyor. İşte anlamlı ve güzel Cuma mesajları...

9 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI

En Güzel Cuma Mesajları:

"Cumanız mübarek olsun. Rabbim, dualarınızı kabul etsin, kalbinize huzur versin."

"Huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Cuma günü dilerim. Cumanız mübarek olsun!"

Anlamlı Cuma Mesajları:

"Cuma günü, kalplerin arınma ve ruhların yenilenme günüdür. Cumanız mübarek olsun."

"Cumanız, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçsin. Allah kabul etsin."

Kısa Cuma Mesajları:

"Cumanız mübarek olsun!"

"Hayırlı Cumalar!"

Ayetli Cuma Mesajları:

"Bismillah, 'O gün mal ve evlat fayda vermez. Ancak salih ameller fayda verir.' (Şuarâ, 88-89). Cumanız mübarek olsun!"

"Cumanızın bereketi üzerine olsun. 'Allah'ın rahmeti, yardım ve bereketi üzerinize olsun.' (Bakara, 261)."

Dualı Cuma Mesajları:

"Cumanız mübarek olsun. Allah dualarınızı kabul etsin, size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve başarı versin."

"Bu mübarek günde kalbinizi Allah'a açın, dualarınızı yapın. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun!"

Hadisli Cuma Mesajları:

"Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur: 'Cuma günü, müminlerin bayramıdır.' Cumanız mübarek olsun."

"Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur: 'Kim Cuma günü abdest alır ve bu abdestle camiye gelir, namazını kılarsa, o günün sevaplarından nasiplenir.' Cumanız mübarek olsun!"