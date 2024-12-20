Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?

8 ŞUBAT 1935 GENEL SEÇİMLERİNDE TBMM'YE SEÇİLEN İLK KADIN MİLLETVEKİLLERİNİN SEÇİLDİĞİ İLLER ARASINDA HANGİSİ YOKTUR?

A: Trabzon

B: Sivas

C: Konya

D: Eskişehir

Cevap: