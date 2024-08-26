8. ev neyi temsil eder? Astrolojide 8. ev konuları! Astrolojide 8. ev nedir, neyi simgeler?

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8. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Astrolojide 8. ev, ölüm ve yeniden doğuş, dönüşüm, gizli güçler ve ortak kaynaklar gibi derin ve gizemli temaları temsil eder. Bu ev, genellikle korkulan ve zorlu bir ev olarak bilinir, çünkü kişinin derinlerde yatan korkularını, tabularını ve karmaşık duygularını ortaya çıkarır. 8. ev aynı zamanda miras, vergi, sigorta gibi başkalarının maddi kaynaklarıyla ilgili konuları da kapsar. Bu evdeki gezegenler, bir kişinin krizlerle nasıl başa çıktığını, psikolojik dönüşümleri nasıl deneyimlediğini ve ölüm gibi kaçınılmaz gerçekliklere nasıl yaklaştığını gösterir.

8. EV KONULARI

Ölüm ve yeniden doğuş süreçleri

Miras ve ortak finansal kaynaklar

Kriz yönetimi ve dönüşüm

Cinsellik ve derin duygusal bağlar

Gizli korkular ve tabular

Okült, gizli bilgiler ve araştırmalar

8. EV KİMİN BURCU, 8. EVİN SAHİBİ KİM?

8. evin sahibi Akrep Burcu'dur. Yönetici gezegeni ise; Mars'tır.