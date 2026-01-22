Haberler

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Bir kadın, çocukken mahalle bakkalında top almak isterken tokat yediğini ve bu olayı yıllarca kimseye anlatamadığını söyleyerek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

  • Bir kadın, 7 yaşındayken mahalle bakkalında dükkan sahibinden tokat yediğini sosyal medyada paylaştı.
  • Kadın, bakkalda arkadaşına doğum günü hediyesi almak için gittiğinde top alırken diğer topların yere düştüğünü ve dükkan sahibinin kendisine tokat attığını anlattı.
  • Kadının paylaşımı sosyal medyada çocuklara yönelik şiddet konusunu gündeme getirdi.

Bir kadın, sosyal medyada paylaştığı anlatımıyla çocukluk yıllarında yaşadığı ve bugüne kadar kimseyle paylaşamadığı bir olayı gündeme taşıdı. "Mahalle bakkalımızın bana yaşattığı o şeyi bu yaşıma kadar kimseye anlatamadım" sözleriyle yaşadıklarını anlatan kadın, o travmanın izlerini yıllar sonra bile unutamadığını ifade etti.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM, ŞOK OLDUM"

Kadın, mahalleden bir arkadaşına doğum günü hediyesi almak için gittiği bakkalda top almak istediğini, topu fileden çıkarmaya çalışırken diğer topların yere düştüğünü ve bazılarının yokuş aşağı yuvarlandığını söyledi. Bu sırada dükkan sahibinin yanına gelerek kendisine tokat attığını belirten kadın, "Ne olduğunu anlayamadım, şok oldum. Tokadı yememe rağmen hiçbir şey olmamış gibi paramı uzattım ve doğum gününe gittim" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BİR MARKET ÇALIŞANIU ÇOCUĞA VURSA..."

Yaşadığı olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen etkisini unutamadığını dile getiren kadın, günümüzde benzer bir durumun yaşanması halinde büyük tepki doğacağını vurgulayarak, "Bugün bir market çalışanı bir çocuğa vursa büyük olay olurdu" sözleriyle dikkat çekti. Paylaşım, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı ve çocuklara yönelik şiddet konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCan Reno:

şaka mı bu haber?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

sessiz kaldığınız her an zülüm görmeye mahkumsunuz ben çay ocağı sahibinin oğlunu dövdüğüm için babasından dayak yedim ben ne yaptım o dukkanı yaktım?? peşini bırakmadım o mahalleden sürdüm

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

