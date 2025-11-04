7 yaşındaki kardeşini bıçakla rehin alan ağabey tek kurşunla öldürüldü

Florida'da, Tampa yakınlarında meydana gelen olayda 25 yaşındaki Şerif Yardımcısı Anthony Gonzalez, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği evde dehşet dolu bir manzarayla karşılaştı. 27 yaşındaki Mario Camacho'nun, 7 yaşındaki erkek kardeşini bıçakla rehin aldığı ve aynı zamanda 911'i arayan kız kardeşini de yaraladığı belirlendi.

"KAPIYI KIRIN!" ÇIĞLIĞIYLA HAREKETE GEÇTİLER

Olay yerine ulaşan ekipler, evin içinden çocuğun "Kapıyı kırın!" şeklinde bağırdığını duydu. Vücut kamerası kayıtlarına göre Gonzalez, kapıyı kırarak odaya girdiğinde Camacho'yu motosiklet kaskı ve çelik yelek giymiş halde buldu. Saldırganın bir eliyle çocuğu boğarken diğer eliyle bıçak tuttuğu görüldü.

Defalarca yapılan "Çocuğu bırak" uyarılarına rağmen Camacho'nun direnmesi üzerine Gonzalez, tek kurşunla saldırganı başından vurarak etkisiz hale getirdi. 7 yaşındaki çocuk olaydan yara almadan kurtarıldı. Camacho, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"TRAJİK AMA KAHRAMANCA BİR MÜDAHALE"

Hillsborough İlçe Şerifliği, memurun hızlı müdahalesinin çocuğun hayatını kurtardığını, ancak olayın aile açısından "son derece trajik" olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, şüphelinin geçmişte iki kez aile içi şiddet suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ve ruhsal sağlık sorunları nedeniyle Baker Act kapsamında kaydının bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından Şerif Yardımcısı Gonzalez, standart prosedür gereği soruşturma sonuçlanana kadar idari izne ayrıldı.