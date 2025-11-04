Haberler

7 yaşındaki kardeşini bıçakla rehin alan ağabey tek kurşunla öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Florida eyaletinde bir şerif yardımcısı, 7 yaşındaki kardeşini bıçakla rehin alan saldırganı başından tek kurşunla vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda küçük çocuk yara almadan kurtuldu.

  • 27 yaşındaki Mario Camacho, 7 yaşındaki erkek kardeşini bıçakla rehin aldı ve kız kardeşini yaraladı.
  • Şerif Yardımcısı Anthony Gonzalez, tek kurşunla Camacho'yu başından vurarak öldürdü ve çocuk kurtarıldı.
  • Camacho'nun geçmişte iki kez aile içi şiddet suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ve ruhsal sağlık sorunları nedeniyle Baker Act kapsamında kaydı bulunduğu belirlendi.

Florida'da, Tampa yakınlarında meydana gelen olayda 25 yaşındaki Şerif Yardımcısı Anthony Gonzalez, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği evde dehşet dolu bir manzarayla karşılaştı. 27 yaşındaki Mario Camacho'nun, 7 yaşındaki erkek kardeşini bıçakla rehin aldığı ve aynı zamanda 911'i arayan kız kardeşini de yaraladığı belirlendi.

"KAPIYI KIRIN!" ÇIĞLIĞIYLA HAREKETE GEÇTİLER

Olay yerine ulaşan ekipler, evin içinden çocuğun "Kapıyı kırın!" şeklinde bağırdığını duydu. Vücut kamerası kayıtlarına göre Gonzalez, kapıyı kırarak odaya girdiğinde Camacho'yu motosiklet kaskı ve çelik yelek giymiş halde buldu. Saldırganın bir eliyle çocuğu boğarken diğer eliyle bıçak tuttuğu görüldü.

Defalarca yapılan "Çocuğu bırak" uyarılarına rağmen Camacho'nun direnmesi üzerine Gonzalez, tek kurşunla saldırganı başından vurarak etkisiz hale getirdi. 7 yaşındaki çocuk olaydan yara almadan kurtarıldı. Camacho, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"TRAJİK AMA KAHRAMANCA BİR MÜDAHALE"

Hillsborough İlçe Şerifliği, memurun hızlı müdahalesinin çocuğun hayatını kurtardığını, ancak olayın aile açısından "son derece trajik" olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, şüphelinin geçmişte iki kez aile içi şiddet suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ve ruhsal sağlık sorunları nedeniyle Baker Act kapsamında kaydının bulunduğu bildirildi.

Olayın ardından Şerif Yardımcısı Gonzalez, standart prosedür gereği soruşturma sonuçlanana kadar idari izne ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.