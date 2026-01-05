Haberler

7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak

İstanbul'da 7 kez ehliyet sınavından kalan bir vatandaş sinir krizi geçirdi. Otomobilin çizgiye değmediği halde bilerek sınavda bırakıldığını iddia eden vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

  • İstanbul'da direksiyon sınavına giren bir vatandaş, 7. kez başarısız olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
  • Sürücü adayı, sınavda tekerleğin çizgiye değmediğini savunarak haksız yere elendiğini iddia etti.
  • Sınav anlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da direksiyon sınavına giren bir vatandaş, 7. kez başarısız olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Sınav güzergahında aracın durdurulmasının ardından aşağı inen sürücü adayı, tekerleğin çizgiye değmediğini savunarak komisyon üyelerine tepki gösterdi.

SINAVDAN 7. KEZ KALINCA İSYAN ETTİ

Haksız yere elendiğini iddia eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında isyan eden şahsın görüntülerinde, sınavda kasıtlı olarak bırakıldığını öne sürdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

