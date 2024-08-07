7 Ağustos hangi burç? Ağustos'ta doğanlar hangi burç oluyor? Burç özellikleri ne?

7 Ağustos'un hangi burç olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu araştırıyor. 7 Ağustos'ta doğan kişiler Aslan burcu olarak kabul ediliyor. Ağustos ayında doğan kişiler genel olarak Aslan burcu altında yer alıyor. Peki, 7 Ağustos hangi burç? Ağustos'ta doğanlar hangi burç oluyor? Burç özellikleri ne?

ASLAN BURCU TEMEL ÖZELLİKLERİ

Element: Ateş

Yönetici Gezegen: Güneş

Nitelik: Sabit

Renkler: Altın, sarı

Taşlar: Kehribar, safir

ASLAN BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Liderlik: Aslan burcu insanları doğal liderlerdir. Cesur, kararlı ve kendine güvenen bir tavırları vardır.

Yaratıcılık: Sanat ve yaratıcılıkla ilgilenmeyi severler. Genellikle sahne sanatları veya yaratıcı projelerde başarılı olurlar.

Cömertlik: Başkalarına yardım etmeyi ve onları desteklemeyi severler. Cömertlikleri ile bilinirler.

Özgüven: Kendine güvenleri yüksektir ve bu, çoğu zaman çevrelerinde olumlu bir izlenim bırakır.

Dikkat Çekme: İlgi odağı olmayı ve takdir edilmeyi isterler. Genellikle sosyal ortamlarda öne çıkarlar.

Sadakat: Sevdiklerine karşı sadık ve bağlıdırlar, ilişkilerinde derin duygular beslerler.

ASLAN BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ