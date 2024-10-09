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6284 sayılı kanun kaldırıldı mı?

6284 sayılı kanun kaldırıldı mı?
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Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen 6284 sayılı kanun ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Aileyi ve şiddet mağdurlarını koruma amacıyla çıkarılan kanunun yürürlükte olup olmadığı merak konusu. Peki, 6284 sayılı kanun kaldırıldı mı? 6284 kalktı mı, yürürlükte mi?

6284 sayılı kanun kaldırıldı mı? 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun," Türkiye'de şiddete uğrayan veya bu riski taşıyan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunmasını amaçlayan en önemli yasal düzenlemelerden biri. 2012 yılında yürürlüğe giren bu kanun, fiziksel, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet gibi farklı türdeki şiddet eylemlerine karşı geniş kapsamlı tedbirler içeriyor. Peki, 6284 kanunu kalktı mı? Detaylar...

6284 KANUNU KALDIRILDI MI?

Son günlerdeki siyasi tartışmalar ve yaşanan olaylar sonrası 6284 sayılı kanunun ile ilgili tartışmalar ortaya çıktı. Ancak resmi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, 6284 sayılı kanun hâlâ yürürlükte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6284 sayılı kanunun aileyi koruma noktasında önemli bir araç olduğunu vurgulamıştı.

6284 sayılı kanun kaldırıldı mı?

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddetin çelikten kalkanı; içerisinde sıkıntılı ifadeler bulunan İstanbul Sözleşmesi değil, 6284 sayılı kanundur." ifadelerini kullanmıştır.

6284 KALKTI MI?

Özellikle son dönemde, muhalefet ve kadın hakları savunucuları tarafından kanunun etkin uygulanmamasıyla ilgili eleştiriler sık sık gündeme gelmiş olsa da, 6284 sayılı kanun kaldırılmış değil.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir araç olan bu yasanın, siyasi tartışmaların merkezinde yer almasına rağmen varlığını sürdürüyor. Ayrıca, şiddete uğrayan kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmaya devam ediliyor. Yine de, uygulama sürecinde yaşanan aksaklıklar ve şiddet vakalarının artışı, kanunun etkinliğine dair kamuoyunda endişelere yol açıyor.

Kısaca, 6284 sayılı kanun halen yürürlükte olup kaldırılmamıştır, ancak uygulama ve etkinliği üzerine tartışmalar sürmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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