Astroloji meraklılarının en sık sorduğu sorulardan biri "6 Temmuz hangi burç?" sorusudur. 6 Temmuz tarihinde doğan kişilerin burcu Yengeçtir. 6 Temmuz hangi burç özelliklerini taşır? 6 Temmuz'da doğan Yengeç burcu insanları, sevdiklerine karşı oldukça bağlıdır. Peki, 6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz burç özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

6 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

6 Temmuz doğumlu kişiler Yengeç burcudur. Yengeç burcu, 22 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Bu burcun insanları genellikle duygusal, sezgisel ve ailelerine düşkün olarak bilinir.

6 TEMMUZ BURÇ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

6 Temmuz doğumlu Yengeç burçları, iç dünyaları zengin, korumacı ve sadık kişilerdir. Empati yetenekleri gelişmiştir ve başkalarının duygularını kolayca anlayabilirler. Bu yüzden 6 Temmuz hangi burç sorusunu soranlar için bu tarih, hem duygusal zekânın hem de sezgisel gücün sembolüdür.

YENGEÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yengeç burcunun en belirgin özelliği duygusal yapısıdır. Hisleriyle hareket eden bu burç, çevresindeki enerjiyi kolayca algılar. Yengeç burcu genel özellikleri arasında, duygusal iniş çıkışların yoğun olması da yer alır.

Yengeç burçları, güçlü sezgileri sayesinde insanları derinlemesine anlayabilir. Karşısındakinin ne hissettiğini kolayca sezen bu burç, empati konusunda oldukça yeteneklidir.

Yengeçler zaman zaman kabuklarına çekilebilir. Eleştirilere karşı hassas yapıları nedeniyle kolayca kırılabilirler. Bu özellikleri, onları zaman zaman yanlış anlaşılabilir hâle getirebilir.

12 BURÇ VE TARİHLERİ

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Aslan Burcu(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Yay(22 Kasım - 21 Aralık)

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Balık(19 Şubat - 20 Mart)