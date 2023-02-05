Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Sorusu akıllarda soru işareti bıraktı. Yurt genelinde birçok öğrenci tarafından okulların tatil konusundaki son durumu araştırılıyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı?

6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Sorusu, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin birçok farklı yerinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte okulların tatil durumu araştırılmaya devam ediliyor. Yurt genelinde de beklenen kar yağışına karşı peş peşe uyarılar geliyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil edildi mi? Yarın okul var mı?

6 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının birçok farklı ilde etkisini göstermesine rağmen 6 Şubat Pazartesi gününe dair henüz bir kar tatili söz konusu değil. Buna göre olağan düzende okullar 6 Şubat Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek. Konu hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

15 TATİL UZADI MI?

Henüz 6 Şubat Pazartesi gününe dair bir kar tatilinin söz konusu olmaması nedeniyle 15 tatil Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu takvime göre 5 Şubatta son bulacak ve 6 Şubatta okullar eğitime kaldığı yerden devam edecektir. Buna göre 15 tatil uzamadan sona erecektir.