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6 Şubat okullar tatil mi 2025?

6 Şubat okullar tatil mi 2025?
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6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olup olmayacağı konusu, özellikle depremden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. 6 Şubat okullar tatil mi 2025?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, bazı illerde anma programları ve ziyaretler planlanmaktadır. Bu nedenle, belirli illerde eğitim-öğretime ara verilmesi yönünde kararlar alınmıştır. 6 Şubat okullar tatil mi 2025?

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adıyaman Valiliği, 6 Şubat 2025 tarihinde il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, depremin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları ve vatandaşların kabristan ile taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."

MALATYA'DA DA OKULLAR TATİL

Benzer bir karar Malatya Valiliği tarafından da alındı. Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2025 tarihinde il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

6 Şubat okullar tatil mi 2025?

DİĞER İLLERDE DURUM

Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya gibi depremlerden etkilenen illerde de 6 Şubat tarihinde okullar tatil edilmişti. Ancak, 2025 yılı için bu illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Vatandaşların, valiliklerin ve resmi kurumların duyurularını takip etmeleri önemlidir.

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

"Asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil kapsamına alınmamıştır. Bu doğrultuda, kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri olağan çalışma düzenine devam edecektir. Resmi tatil takviminde 6 Şubat, tatil günleri arasında bulunmamaktadır.

6 Şubat 2025 tarihinde, Adıyaman ve Malatya illerinde okulların tatil edileceği resmi olarak açıklanmıştır. Diğer illerde ise şu ana kadar böyle bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşların, bulundukları illerdeki valiliklerin ve resmi kurumların yapacağı duyuruları yakından takip etmeleri önerilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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