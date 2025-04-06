Her bölümüyle dikkat çeken Deha dizisi, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu nedenle "Deha bugün var mı?" ve "6 Nisan Deha yeni bölüm saat kaçta?" gibi sorular büyük ilgi görüyor. Deha dizisinin Show TV yayın akışında olup olmadığı ve yeni bölüm detayları merakla takip ediliyor. Peki, Deha bugün var mı? 6 Nisan Pazar bu akşam Deha yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

DEHA BUGÜN VAR MI?

?Deha dizisinin yeni bölümü, 6 Nisan 2025 Pazar akşamı Show TV'de saat 20:00'de yayınlanacaktır.

DEHA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar. Fakat İskender, Devran'ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan'a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir. Cesur, İskender'in bu hamlesiyle para için İmre'yi bile gözden çıkarabileceğini fark eder ve İmre için asla atmayacağını düşündüğümüz bir adım atar. Karahan, Devran tarafından köşeye sıkıştırıldığında artık İmre için daha tehlikelidir. Devran İmre'yi bu tehlikeden kurtarmaya çalışırken İskender ise Aysel'in ona dönmesini sağlamak için Devran'ı en sevdiği yerden vurmaya hazırlanmaktadır.