6'lı masa 5'li masa mı oldu? Beşli masa üyeleri kimler? 5'li masada kimler var?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından 6'lı masa 5'li masa mı oldu? Beşli masa üyeleri kimler? 5'li masada kimler, hangi partiler var? soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

6'lı masa 5'li masa mı oldu? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından 6'lı masa 5'li masa mı oldu? Beşli masa üyeleri kimler? 5'li masada kimler, hangi partiler var? soruları gündeme taşındı. İşte detaylar haberimizde...

6'LI MASA 5'Lİ MASA MI OLDU?

Akşener'in sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi. Öte yandan CHP MYK bugün olağanüstü toplanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet dedi. Biz iki ismi beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

6'lı Masa'dan kalktıklarını duyuran Akşener, konuşmasının sonlarında İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı yaptı. İYİ Parti lideri, "Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

5'Lİ MASADA KİMLER VAR?

5'li masada bulunan isimler şunlardır: