6 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

6 Kasım tarihi için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 6 Kasım Çarşamba günü Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

6 Kasım Çarşamba günü Ankara'da hava güneşli ve açık olacak, ancak sıcaklıklar oldukça serin. Gün içerisinde sıcaklıklar 12-16 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde ise sıcaklıklar 1 ila 6 derece arasında değişebilir, bu nedenle güne başlarken soğuk bir hava bekleniyor. Öğleye doğru sıcaklıklar biraz artacak, ancak akşam saatlerinde tekrar düşüş yaşayacak.

Rüzgarlar hafif esintilerle doğudan ve kuzeydoğudan esecek. Nem oranı %40 ile %90 arasında değişecek ve bulutlanma oranı oldukça düşük. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak giyinmek faydalı olacaktır, çünkü gece sıcaklık 3 dereceye kadar düşebilir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

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