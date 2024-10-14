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5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanun ne diyor? Atatürk aleyhine işlenen suçlar nelerdir?

5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanun ne diyor? Atatürk aleyhine işlenen suçlar nelerdir?
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5816 sayılı kanun, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme veya küçümseme suçunu düzenleyen bir kanundur. Bu kanun, Atatürk'ün kişiliğine, eserlerine, adına yapılan anıtlara ve Atatürk'ün hatırasına hakaret etmeyi yasaklar.

5816 sayılı kanun, sosyal medyada sıkça gündeme gelen ve tartışılan konular arasında yer alıyor. Özellikle 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' olarak bilinen bu yasanın detayları, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 5816 sayılı kanun nedir? Bu kanunun içeriği ve amacı nedir? Kim tarafından ve ne zaman çıkarıldı? İşte 5816 sayılı kanun hakkında merak edilen tüm detaylar...

5816 SAYILI KANUN NEDİR?

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, bilinen adıyla Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilen bir Türkiye Cumhuriyeti yasasıdır. Kanunun temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını ve manevi şahsiyetini koruma altına almaktır.

5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanun ne diyor? Atatürk aleyhine işlenen suçlar nelerdir?

5816 SAYILI KANUN NE ZAMAN ÇIKTI?

Bu kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih, Türkiye'nin çok partili sisteme geçtiği bir dönemde, Atatürk'ün ölümünden sonra onun hatırasına yönelik artan saldırılar ve olumsuz söylemler karşısında harekete geçilmesine ihtiyaç duyulan bir süreçtir.

5816 SAYILI KANUN NEDEN GÜNDEMDE?

Günümüzde sosyal medyada, özellikle özgürlükler ve ifade hürriyeti tartışmaları bağlamında 5816 sayılı kanun zaman zaman gündeme geliyor. Bazı kullanıcılar, bu kanunun eleştiriyi de sınırlayıp sınırlamadığına dair sorular soruyor. Bu kanun, Atatürk'ü koruma ve ona karşı işlenen suçları cezalandırma amacıyla çıkarılmış ve halen Türkiye'nin hukuk sisteminde yerini koruyan bir yasadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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