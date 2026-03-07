Haberler

50 yıllık çift, aynı gün kalp krizinden hayatını kaybetti

50 yıllık çift, aynı gün kalp krizinden hayatını kaybetti
Güncelleme:
Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Topçam Mahallesi'nde yaşayan ve 50 yıllık evli olan İsmet (75)-Ayşe Bıyıkçı (70) çifti, aynı gün birkaç saat arayla kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetti. İsmet Bıyıkçı, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Birkaç saat sonra eşi Ayşe Bıyıkçı da aynı nedenle hayatını kaybetti. Çift, Alucra Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana defnedildi.

GİRESUN'da 50 yıllık evli İsmet (75)-Ayşe Bıyıkçı (70) çifti, aynı gün birkaç saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Topçam Mahallesi'nde yaşayan emekli Milli Eğitim personeli İsmet Bıyıkçı, dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçen birkaç saatin ardından eşi Ayşe Bıyıkçı da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bıyıkçı çifti, Alucra Merkez Camisi'nde dün kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
