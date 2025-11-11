Haberler

5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor Haber Videosunu İzle
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni, termal dronlarla uçurum kenarında bulundu. Anne Huriye Helvacı'nın, oğlunu kurtarmak isterken bataklığa saplanma ihtimali üzerine ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

  • 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni 11 Kasım 2025'te Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir dere yatağında bulundu.
  • Osman Helvacı 2 Kasım 2025'te evinden ayrıldıktan sonra kayıptı.
  • Anne Huriye Helvacı'nın kayıp olması nedeniyle arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni şelale yatağında bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

OSMAN'IN CANSIZ BEDENİ UÇURUM KENARINDA BULUNDU

2 Kasım'da Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeni ekipler tarafından termal dron ile uçurum kenarında bulundu. Ekipler, Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşmak için çalışma başlattı.

5 yaşındaki kayıp Osman'ın bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

ANNE BATAKLIKTA ARANIYOR

Anne Huriye Helvacı'ya ait ise herhangi bir ize ulaşılamadı. Huriye Helvacı'nın, oğlunu kurtarmak isterken bataklığa saplanma ihtimali üzerine ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

5 yaşındaki kayıp Osman'ın bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
