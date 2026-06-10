5 milyon dolarlık yatırım alan Wiro'nun kurucu ortağından yapay zeka uyarısı: Altyapısız büyüme mümkün değil

Yapay zeka teknolojileri, Türkiye dahil pek çok ülkede şirketlerin dönüşüm gündeminin zirvesine yerleşmiş durumda. Ancak bu yarışta erken tutunuş ve yatırım ilgisi, altyapı hazırlığı olmadan sürdürülebilir bir büyümeye dönüşemiyor. Nitekim 5 milyon dolar yatırım alan Wiro, yapay zeka altyapısını doğrudan ele alan nadir yerli girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

WİRO NE YAPIYOR?

Wiro; üretim ortamında kullanılan yapay zeka model altyapıları ve geliştirici API'leri üzerine çalışarak, makine öğrenimini bulut üzerinden ölçeklenebilir biçimde erişilebilir kılmayı hedefliyor. GPU destekli sistemler, düşük gecikmeli mimari ve platform yönetimi gibi alanlarda geliştirdiği çözümlerle şirketlerin hem bugününe hem de yarınına hazır bir altyapı sunmayı amaçlıyor. Şirketin aldığı 5 milyon dolarlık yatırım, bu altyapı çalışmalarını hızlandırmak ve uluslararası pazarda konumlanmak amacıyla kullanılacak.

"ALTYAPI OLMADAN YAPAY ZEKA PROJELERİ YARIM KALIR"

Wiro'nun kurucu ortağı, aynı zamanda bilgisayar mühendisi olan Mehmet Emin Budak, sektördeki en yaygın hatanın altyapının ikincil bir kalem olarak görülmesi olduğunu belirtiyor: "Günümüzde pek çok şirket yapay zeka projelerine hızlı bir giriş yapıyor; ancak sürdürülebilir başarı söz konusu olduğunda ciddi darboğazlarla karşılaşıyor. Bunun temel nedeni, üretim ortamını taşıyacak altyapının baştan kurulmamış olması."

Budak'a göre yapay zeka sistemlerinin üretim ortamında kesintisiz çalışabilmesi için yüksek performanslı işlem gücü, güvenilir veri yönetimi ve ölçeklenebilir sistem mimarisi bir arada bulunmak zorunda. Özellikle hızla büyüyen girişimler için bu unsurlar, operasyonel verimlilik kadar rekabet gücü açısından da belirleyici.

"ERKEN KARARLAR UZUN VADELİ KADERİ ŞEKİLLENDİRİYOR"

Fintech ve mobil uygulama geliştirme alanlarında köklü bir geçmişe sahip olan Budak, kariyeri boyunca Aktif Bank ve BankPozitif gibi finansal kuruluşlarda uygulama yöneticisi olarak görev yapmış; bu deneyimler sistem performansı ile iş sonuçları arasındaki doğrudan ilişkiyi erken dönemde kavramasını sağlamış. Bugün Wiro'da yazılım geliştirici olarak görev yapan Budak, üretim ortamındaki yapay zeka altyapısını bizzat inşa ederek bu vizyonu hayata geçiriyor.

"Başlangıçta verilen mimari kararlar, büyümenin önünü açan ya da tıkayan en kritik faktörlerden biridir" diyen Budak, altyapı planlamasının artık salt bir IT meselesi olmaktan çıkıp doğrudan iş stratejisinin bir parçası haline geldiğini vurguluyor.

Wiro'nun aldığı yatırım, Türkiye'nin yapay zeka altyapısı alanındaki girişimcilik potansiyeline ilişkin önemli bir sinyale işaret ediyor. Sektör uzmanlarına göre önümüzdeki dönemde rekabette öne çıkacak şirketler, en gelişmiş algoritmayı yazanlar değil; onu en verimli, en hızlı ve en sürdürülebilir biçimde çalıştırabilenler olacak.

Kaynak: Haberler.com