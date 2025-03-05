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5 Mart Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Selçuklu, Karatay elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

5 Mart Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Selçuklu, Karatay elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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Konya'nın bazı ilçelerinde gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak. Konya Meram, Selçuklu, Karatay elektrik kesintisi listesine göre elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı. 5 Mart Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Konya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Konya'daki Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli, Akşehir ve Beyşehir elektrik kesintisi listesi ve kesinti süresi!

Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Mart günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri için MEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

5 Mart Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Selçuklu, Karatay elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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