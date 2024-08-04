5 AĞUSTOS INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? Son dakika: Instagram bugün açılacak mı?

Erişime engelleme kararı sonrası, sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Hamas lideri İsmail Haniye'yle ilgili taziye mesajlarını engelleyen Instagram'ı kınayan açıklaması gündeme getirildi. Ancak kararın bununla ilgili olmadığı, bu nedenle bir engelleme kararı verilemeyeceği vurgulandı. Peki, Instagram ne zaman açılacak? 5 Ağustos Pazartesi Instagram bugün açılacak mı? İşte detaylar...

5 AĞUSTOS INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, dün itibarıyla Instagram'a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Milliyet'in yetkililerden aldığı bilgiye göre BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; "uyuşturucuya yönlendirme", "çocuğa karşı cinsel istismar, "intihara sevk etme", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "yağma ve nitelikli yağma", "soykırım suçu", "devlete karşı savaşa tahrik" gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.

INSTAGRAM KATALOG SUÇ İHLALİ Mİ YAPTI?

Katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal olduğu öğrenilirken, ihlaller ile ilgili önce Instagram'ı da bünyesinde bulunduran ABD'li META şirketinin Türkiye temsilciliği ile irtibata geçildi. Belirtilen içeriklerin kaldırılması istendi. İçeriklerin kaldırılmaması üzerine erişim engeli tedbiri uygulandığı ifade edildi.

İlgili Haberler

YAPILAN UYARIYI DİKKATE ALMADILAR

Katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal olduğu öğrenilirken, ihlaller ile ilgili önce Instagram'ı da bünyesinde bulunduran ABD'li META şirketinin Türkiye temsilciliği ile irtibata geçildi. Belirtilen içeriklerin kaldırılması istendi. İçeriklerin kaldırılmaması üzerine erişim engeli tedbiri uygulandığı ifade edildi.