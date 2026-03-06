400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek

OnlyFans içerik üreticisi Bonnie Blue, Birleşik Krallık'ta düzenlenen özel bir etkinlikte gerçekleştirdiği rekor denemesiyle gündeme geldi. 7 Şubat'ta düzenlenen etkinlikte Blue yaklaşık 400 erkekle cinsel ilişkiye girdi ve hamile kaldı.

DNA TESTİ İLE BELİRLENECEK

Blue, yaptığı açıklamada etkinlik sonrası hamile olduğunu öğrendiğini ve çocuğun babasının belirlenmesi için söz konusu kişilerin tamamından DNA örneği aldığını ifade etti. Ünlü içerik üreticisi, yapılacak testlerin ardından bebeğin babasının yakında belli olacağını duyurdu.

İKİ KRİTERİ VARDI

Blue, etkinlikte belirli katılımcılara öncelik verildiğini, "baba olmak isteyen" ve "güçlü spermlere sahip" olarak tanımladığı kişilerin sıranın önüne geçirildiğini ifade etmişti. Etkinliği "üreme misyonu" olarak tanımlayan içerik üreticisi, bu tarz bir organizasyonun amaçlarından birinin de katılımcılara "baba olma fırsatı sunmak" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Haberler.com