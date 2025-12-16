4 kişi 1 kişiye saldırdı: Hırsını alamayan saldırganlardan biri şahsın kulağını ısırarak kopardı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4 kişi, bir şahsı tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti. Saldırganlardan biri şahsın kulağını ısırarak koparırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kopan kulağın polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildiği, şahıslardan 3'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü 4 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle M.A.'ya saldırdı. 4 kişi tekme ve yumrukla şahsı dakikalarca darp etti. Bu sırada bir saldırgan, şahsın üzerine çıkarak kulağını ısırarak kopardı. Çevredekilerin araya girmesi ve polis ekiplerinin gelmesi ile şahıs kurtarıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kopan kulak ise polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.

Gözaltına alınan 3 saldırgan şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı, 1 şahsın ise arandığı bildirdi.

Olayın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın saldırıya uğradığı, yere düştüğü ve darp edilmeye devam edildiği görüldü.