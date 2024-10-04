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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu?
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Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı popüler yemek yarışması 'Yemekteyiz' programının bu haftaki birincisi belli oldu. 4 Ekim tarihinde yayınlanan bölümde yarışmacıların hazırladığı menüler arasından en yüksek puanı alan ve haftanın birincisi olan yarışmacı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.

Bu hafta yarışan isimler, kendi özel tariflerini sunarak jüri üyelerinden yüksek puan almak için kıyasıya bir rekabete girdiler. Her bir yarışmacı, yemeklerinin sunumu, lezzeti ve yaratıcılığı ile dikkat çekmeye çalıştı. Yarışmanın bu haftaki bölümü, izleyicilere hem eğlenceli anlar sundu hem de izleyiciler arasında yemek tarifleri ve pişirme teknikleri konusunda yeni fikirler edinmelerine olanak tanıdı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi henüz belli olmadı. Cuma günleri yapılan haftanın finalinde, en yüksek puanı alan yarışmacı 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 4 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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