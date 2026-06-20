Haberler

3600 metrekarelik kurumda 150 çocuk eğitim alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Ortahisar İlçe Müftülüğü, Beşirli sahilinde 4-6 yaş Kur'an Kursu ve müftülük hizmet binasını kapsayan örnek bir külliye projesini hayata geçiriyor. Karadeniz manzarasına hakim 3 bin 650 metrekarelik alanda yükselecek proje, çocukların modern ve güvenli bir ortamda eğitim almasına imkan sunarken, şehre uzun yıllar hizmet edecek önemli bir eğitim ve değer merkezi olmayı hedefliyor.

Trabzon Ortahisar İlçe Müftülüğü, Beşirli'nin sahil bandında, şehrin en değerli ve en görünür noktalarından birinde yer alan cami külliyesi müştemilatında 3650 metrekarelik arazi üzerine 4-6 yaş Kur'an Kursu ve müftülük hizmet binasını kapsayan örnek bir külliye projesi hayata geçiriyor. İnşaatına başlanan proje tamamlandığında çocuklarımız güvenli, modern ve donanımlı bir eğitim ortamında Kur'an eğitimi alırken milli ve manevi değerlerimizle yetişecek.

Karadeniz'in eşsiz manzarasına hâkim, Trabzon'un geleceğine yön verecek bu önemli yatırım yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda nesillerimizi ilim, ahlak ve değerlerle buluşturacak bir gönül ve medeniyet merkezi olacaktır. Şehrin en prestijli bölgelerinden birinde yükselen bu eser, uzun yıllar boyunca yüzlerce çocuğumuzun hayatına dokunarak Trabzon'a kalıcı bir değer kazandıracaktır.

İlçe Müftülüğü, hizmet binasının yanı sıra 4-6 yaş grubu çocukların Kur'an öğrenmesine vesile olacak bu külliyeye destek vermek isteyen vatandaşlara “Bir Tuğla da Sen Koy” çağrısında bulundu. Yetkililer, Trabzon'da böyle bir eğitim kurumuna duyulan ihtiyacın yoğun talep üzerine ortaya çıktığını belirterek, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bu anlamlı eserin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Alanya'dan! Restorandaki 'dans' şovu büyük tartışma yarattı

Biri bu rezilliğe dur desin!
Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh

Hayallerimizi yıkan antrenör meydan okudu
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek sınav başladı
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu

Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu