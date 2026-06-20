3600 metrekarelik kurumda 150 çocuk eğitim alacak

Trabzon Ortahisar İlçe Müftülüğü, Beşirli'nin sahil bandında, şehrin en değerli ve en görünür noktalarından birinde yer alan cami külliyesi müştemilatında 3650 metrekarelik arazi üzerine 4-6 yaş Kur'an Kursu ve müftülük hizmet binasını kapsayan örnek bir külliye projesi hayata geçiriyor. İnşaatına başlanan proje tamamlandığında çocuklarımız güvenli, modern ve donanımlı bir eğitim ortamında Kur'an eğitimi alırken milli ve manevi değerlerimizle yetişecek.

Karadeniz'in eşsiz manzarasına hâkim, Trabzon'un geleceğine yön verecek bu önemli yatırım yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda nesillerimizi ilim, ahlak ve değerlerle buluşturacak bir gönül ve medeniyet merkezi olacaktır. Şehrin en prestijli bölgelerinden birinde yükselen bu eser, uzun yıllar boyunca yüzlerce çocuğumuzun hayatına dokunarak Trabzon'a kalıcı bir değer kazandıracaktır.

İlçe Müftülüğü, hizmet binasının yanı sıra 4-6 yaş grubu çocukların Kur'an öğrenmesine vesile olacak bu külliyeye destek vermek isteyen vatandaşlara “Bir Tuğla da Sen Koy” çağrısında bulundu. Yetkililer, Trabzon'da böyle bir eğitim kurumuna duyulan ihtiyacın yoğun talep üzerine ortaya çıktığını belirterek, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bu anlamlı eserin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com